Средства от продажи отеля "Днепр" поступили в госбюджет, – ФГИ

Более 1,111 млрд грн от приватизации отеля "Днепр" поступили в Государственный бюджет Украины.

Об этом сообщает Фонд государственного имущества Украины, передает БизнесЦензор.

"Таким образом победитель аукциона выполнил все условия для получения права собственности этого актива", - говорится в сообщении

Аукцион по продаже "Днепра" прошел 15 июля. Всего с начала года Фондом проведено 1548 аукционов на общую сумму почти 2 млрд грн.

Как сообщалось, 29 июля Фонд государственного имущества Украины утвердил протокол о результатах электронного аукциона по продаже гостиницы "Днепр" компании ООО "Смартленд" за 1,11 млрд грн.



Согласно данным Единого госреестра, ООО "Смартленд" зарегистрировано в 2013 году, занимается предоставлением в аренду и эксплуатацию собственного и арендуемого имущества. По состоянию на 31 июля 2020 года, собственником компании и ее бенефициаром указан Максим Терещук (100%), который также числится ее директором. При этом на момент проведения аукциона соучредителями компании являлись ООО "Айс Таун" (82,29%) и Максим Терещук (17,71%). Конечным бенефициаром был указан Алексей Игунин через ООО "Айс Таун".

Ранее основатель украинской киберспортивной организации Natus Vincere Александр Кохановский заявил, что это он вместе с партнерами купил отель, который планирует превратить в центр развития киберспорта.

Гостиница "Днепр" представляет собой двенадцатиэтажное здание общей площадью 12 829 кв. м, имеет 186 номеров, рестораны, бар, SPA центр и несколько конференц-залов, а также большой паркинг для гостей на 56 мест.