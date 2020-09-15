Задолженность потребителей перед "Криворожгазом" достигла 13 миллионов

По состоянию на 1 июля долги клиентов за услуги по распределению газа перед АО "Кривогожгаз" составляют 12,9 млн. грн. Это вдвое превышает задолженность компании перед Оператором ГТС.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Криворожгаза" сообщает БизнесЦензор.

Крупнейшими должниками являются компании теплокоммунэнерго, их задолженность составляет 10,3 млн. грн. Кроме них значительную сумму задолжали и бытовые потребители, их задолженность составляет 2,6 млн. грн.

В этом году на рост долгов и ухудшение расчетов клиентов "Криворожгаза" повлиял мораторий на применение штрафных санкций к должникам, введенный правительством из-за пандемии коронавируса.

"В начале сентября мы направили в Верховную Раду информацию по расчетам с Оператором ГТС и расчетам с нами по всем категориям потребителей. Специфика этого года - значительное, двукратное превышение долгов потребителей над нашей задолженностью перед Оператором ГТС. Оно сформировано в первой половине года, когда в условиях карантина оплата потребителей за услуги доставки газа значительно ухудшилась. Некоторые потребители ошибочно приняли это как сигнал вообще не платить за коммунальные услуги. Хотя на самом деле речь идет лишь о временном моратории на начисление пени", - отметила коммерческий директор "Криворожгаза" Екатерина Гарькава.

За месяц до отопительного периода АО "Криворожгаз" призывает компании ТКЭ и клиентов рассчитываться за оказанные услуги, ведь от этого зависит надежность газоснабжения, прохождения устойчивого отопительного периода и расчеты с Оператором ГТС.