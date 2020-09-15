Переводы из-за границы через "Приватбанк" с начала года увеличились до 48%

Доля переводов из-за границы, которые клиенты государственного "ПриватБанка" провели через Приват24, по итогам января-августа составила 48%, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель находился на уровне 35%.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу банка, передает БизнесЦензор.

По данным "ПриватБанка" , каждый второй денежный перевод, который украинцы течение 2020 года получили из-за рубежа с помощью ПриватБанка, был выплачен через мобильный банк Приват24.

По данным банка, за последний год доля получаемых в кассах банка переводов из-за границы сократилась на 13 процентных пунктов (п.п.) – до 24%.

Указывается, что с начала 2020 года доля переводов через ПриватБанк в общем объеме переводов из-за границы составляет 54%, что на 14 п.п. больше, чем годом ранее.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 августа 2020 года по размеру общих активов занимал 1-е место (585,208 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.