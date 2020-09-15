Долги клиентов "Сумыгаз" за доставку газа превысили 38 миллионов

По состоянию на 1 сентября клиенты АО "Сумыгаз" задолжали за услуги по доставке газа больше 38 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба "Сумыгаз", передает БизнесЦензор

По данным компании, значительную задолженность имеют предприятия коммунальной теплоэнергетики за услуги по распределению газа, они составляют 26 млн грн. Остальная часть долгов приходится на бытовых потребителей.

В то же время долг компании перед Оператором ГТС за предоставленные услуги составляет 10.3 млн грн, что в 3,7 раз меньше, чем неплатежи клиентов перед АО "Сумыгаз".

В сообщении отмечается, что в этом году на рост долгов и ухудшение расчетов клиентов "Сумыгаза" повлиял мораторий на применение штрафных санкций к должникам, введенный правительством из-за пандемии коронавируса.

"АО "Сумыгаз" направил в Верховную Раду Украины информацию по расчетам с Оператором ГТС и выплатам со стороны потребителей. Эти данные свидетельствуют, что потребители должны нам в 4 раза больше, чем мы задолжали Оператору ГТС. С введением моратория на штрафные санкции выросло количество потребителей-неплательщиков", - отметила финансовый директор "Сумыгаз" Светлана Рыбальченко.

В компании напомнили, что после завершения карантина задолженность может стать причиной отключения. Поэтому за месяц до отопительного периода "Сумыгаз" призывает своих клиентов не допускать накопления задолженности по лицевым счетам и своевременно рассчитываться за предоставленные услуги по распределению. Ведь от своевременной оплаты зависят надежность и бесперебойность газоснабжения в отопительный сезон 2020-2021 годов и расчеты с Оператором ГТС .