IT-компании из Беларуси начали переезжать в Латвию

Решение о переносе деятельности в Латвию на сегодняшний день приняли 12 белорусских компаний, которые представляют отрасль информационных и коммуникационных технологий и другие технологические отрасли, такие как "зеленая" энергетика.

Об этом сообщили агентству BNS в Министерстве экономики Латвии, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным министерства, отдельные компании квалифицировались для получения статуса стартапов в понимании закона о поддержке деятельности стартапов. Эти компании планируют перевести в Латвию около 470 сотрудников, в основном представителей руководства и ключевых специалистов.

Министр экономики Янис Витенбергс отметил, что в настоящее время прорабатываются решения для того, чтобы белорусские компании, принявшие такое решение, могли как можно быстрее перенести свою деятельность в Латвию.

По словам латвийского министра, уже создана специальная команда, в которую входят представители Министерства экономики и Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР), которые в сотрудничестве с другими вовлеченными учреждениями в ускоренном порядке рассматривают заявки белорусских предпринимателей и предлагают возможные решения.

Он уточнил, что актуальные вопросы включают выдачу временных видов на жительство высококвалифицированным специалистам и членам их семей, оформление т.н. стартап-виз, открытие банковских счетов и др.

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Витенбергс сообщил, что параллельно ведется работа с латвийскими финансовыми учреждениями, чтобы найти компромисс и создать "зеленый коридор" для захода иностранных компаний в Латвию.

По его словам, в связи с усложнившейся обстановкой в Беларуси на сегодняшний день углубленные консультации о переносе деятельности в Латвию получили 116 белорусских компаний и частных лиц. Эти компании в Беларуси трудоустраивают более 4 тыс. человек. Около 30 из этих компаний работают в сфере IT, а 25 – в производстве. Несколько латвийских самоуправлений также сделали предложения белорусским предпринимателям, которых обслуживает ЛАИР.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров обеспечить упрощение трудоустройства IТ-специалистов, которые являются иностранцами или лицами без гражданства и иммигрируют в Украину.