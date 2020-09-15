Управление делами Зеленского запросило 1 миллиард из бюджета на лечение чиновников

Государственное управление делами (ГУД) запросило предусмотреть в госбюджете на 2021 год выделить 994,89 млн грн бюджетных средств по программе "Предоставление медицинских услуг медицинскими учреждениями", что более чем на 200 млн грн больше, чем в 2020 году.

Об этом говорится в бюджетном запросе ГУД на 2021-2023 годы, а также в проекте бюджета на 2021 год, передает БизнесЦензор со ссылкой на Statewatch.

Целью указанной бюджетной программы является предоставление медицинской помощи лицам, охраняемых государством, народным депутатам, членам Кабмина, работникам Офиса президента, аппарата ВРУ и других государственных органов.

При этом, в 2022 году ГУД также прогнозирует расходы на медицину на уровне 1 млрд грн по этой же программе, а в 2023 году – на уровне 1,1 млрд грн.

Почти половину запрашиваемых на 2021 год средств, а именно 482 млн грн, ГУД предлагает выделить больнице "Феофания".

Другим медицинским учреждениям сфере управления ГУД, а именно Научно-практическому центру профилактической и клинической медицины и Поликлинике №2 – предлагается предоставить финансирование на сумму 332,9 млн грн. Центру превентивной медицины ГУД бюджетным запросом предусмотрено 20,5 млн грн.

Всего на оплату труда и начисления ГУД планирует потратить 775,6 млн грн, 409 млн из которых – работникам "Феофании". При проведении расчетов ГУД исходило из запланированного размера минимальной заработной платы на 2021 год – 6-6,5 тыс. грн.

Всего в медицинских учреждениях ГУД работают 3 500 человек. Планируется, что в 2021 году они предоставят услуги 82,8 тысячам пациентов. При этом, почти такое же количество отмечалась в 2019 и 2020 годах – 82,9 тыс человек.

Как сообщалось, в июле Кабинет министров выделил 41,16 млн грн Государственному управлению делами из Фонда борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19 на покупку лаборатории для проведения ПЦР-тестов и лечения больных коронавирусной болезнью.

Напомним, в январе президент Владимир Зеленский поручил обеспечить для украинцев возможность лечения в больнице "Феофания".