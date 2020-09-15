Импорт нефти в Украину подскочил с начала года в 2 раза

Украина в январе-августе 2020 года увеличила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) в 1,9 раза (на 419,37 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 901,53 тыс. тонн.

Об этом говорится в данных Государственной таможенной службы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

За отчетный период импортировано сырья на $293,75 млн, что на 17,7% больше, чем за январь-август 2019 года ($249,58 млн).

В том числе из Азербайджана поступило сырье на $199,83 млн (доля – 68,03%), США – на $48,34 млн (16,46%), Ливии – на $45,56 млн (15,51%), других стран – $0,03 млн (0,01%).

Экспорт нефти и нефтяного сырья Украина в январе-августе 2020 года и в 2019 году не осуществляла.

Как сообщалось, Украина в 2019 году увеличила импорт нефти и нефтяного сырья на 3,1% (на 23,8 тыс. тонн) по сравнению с 2018 годом – до 790,63 тыс. тонн. В то же время в стоимостном выражении импорт нефти в прошлом году составил $405,75 млн, что на 6% меньше, чем за 2018 год ($431,74 млн).