Антикоррупционное бюро Польши нашло 1 миллион евро у экс-главы "Укравтодора" Новака

Следователи Центрального антикоррупционного бюро (АКБ) Польши обнаружили в тайнике у бывшего и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомира Новака наличные средства, эквивалентные 1 млн евро.

Об этом говорится в сообщении польского ведомства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Деньги были спрятаны в двух специально подготовленных тайниках. Офицеры обнаружили денежные средства на сумму более 4 млн злотых (4,163 млн злотых), в том числе 536,4 тыс. евро, $470 тыс. и 30 тыс. злотых. Другие активы, приобретенные на средства от коррупционных преступлений, также были изъяты, в том числе две квартиры с оценочной стоимостью около 2 млн злотых и автомобиль Land Rover", - указано в сообщении АКБ Польши.

Антикоррупционное бюро Польши продолжает расследование и выявление активов, добытых незаконным путем.

Как сообщалось, 20 июля бывший министр транспорта Польши и экс-глава "Укравтодора" Славомир Новак был задержан польскими властями по подозрению в коррупции и управлении организованной преступной группой. В тот же день НАБУ провело обыски по этому делу в компании Onur Group Ukraine, а глава группы Эмре Караахметоглу дал показания по делу, отрицая свою вину.

Новака подозревают в вымогательстве в обмен на предоставление частным компаниям контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, а также в отмывании средств, полученных во время этих преступлений, на территории Польши.

Польский суд взял под стражу на три месяца Новака и двух его сообщников.

По информации правоохранителей, Новак регистрировал предприятия в Польше на имена доверенных лиц и пополнял их статутный капитал средствами участников тендеров "Укравтодора".

Новак был назначен Кабинетом министров Украины и.о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 годах занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши. В сентябре 2019 года Кабмин Украины уволил Новака с должности.