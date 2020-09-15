СБУ обнаружила нелегальный канал поставок продовольствия террористам "ДНР". ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали схему незаконных поставок продукции на подконтрольные террористической организации "ДНР" территории на миллионы гривен.

Как сообщает пресс-центр СБУ, организаторами схемы поставок выступала группа жителей Харькова и области, которые по схеме так называемого "скрытого транзита" отгружали в адрес подставных иностранных фирм товары пищевой промышленности, передает БизнесЦензор.

По данным следствия, после пересечения государственной границы Украины эти товары незаконно попадали на временно оккупированную территорию Донецкой области.

"По предварительной информации, через указанную нелегальную схему было экспортировано товаров на общую сумму более 8,5 млн грн. Сборы и налоги с реализованной на территории "ДНР" продукции платили в пользу квазигосударственных образований террористической организации", – сказано в сообщении.

В ходе проведения обысков по местам жительства фигурантов производства, а также в офисах, складских помещениях и в транспортных средствах были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерская документация, черновые записи, в которых содержатся сведения об обстоятельствах совершения указанной противоправной деятельности.

Читайте также: Россия вывезла из оккупированного Донбасса не меньше 3,5 миллиона тонн угля, – The Washington Post

В ходе осуществления досудебного расследования уголовного производства следователи СБУ задержали участников противоправной схемы, им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса.

Судом одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 4,5 млн грн. Сейчас решается вопрос о уведомление о подозрении другим участникам противоправной деятельности, сообщают в СБУ.