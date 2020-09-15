Предложенный Кабмином дефицит госбюджета выходит за рамки международной поддержки, – член Совета НБУ

Заложенный в проекте государственного бюджета на 2021 год дефицит в размере 6% ВВП выходит за рамки, допустимые программами международной поддержки.

Как передает БизнесЦензор, об этом член Совета Национального банка Украины Виктор Козюк заявил на своей странице в сети Facebook.

"6% дефицита – это выход за параметры, который могли бы толерировать программы международной поддержки", – написал Козюк.

Член Совета НБУ отметил, что дефицит бюджета на 2020 год был расширен исходя из расчета дальнейшей фискальной консолидации.

Однако, по его мнению, структура финансирования дефицита в 2021 году выглядит сомнительно.

Как сообщалось, Кабинет министров 14 сентября подал в Верховную Раду проект госбюдежета на 2021 год, который предполагает рост доходов на 9,4% по сравнению с госбюджетом 2020 года – до 1,07 трлн грн, расходов – на 5,1% дл 1,35 трлн грн. Дефицит бюджета составит около 270 млрд грн или 6% ВВП.

При расчетах Минфин исходил из прогноза роста ВВП Украины в 2021 году на 4,65% при инфляции 7,3% и средней зарплате 13,6 тыс. грн. Средний за год курс гривни, заложенный в госбюджет, составляет 29,1 грн/$.

По словам министра финансов Сергея Марченко, в первую очередь финансировать дефицит госбюджета планируется за счет внутренних заимствований. При этом Минфин сохраняет возможность выхода на внешние долговые рынки и рассчитывает на получение средств от МВФ, ЕС и других международных кредиторов. Кроме того, 6 млрд грн запланировано получить от приватизации.