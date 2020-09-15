Румыния продлила запрет на въезд для иностранцев

Правительство Румынии продлило на месяц действие режима чрезвычайного положения, в рамках которого запрещается въезд иностранных граждан на территорию страны из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает посольство Украины в Румынии, передает БизнесЦензор.

"Информируем, что в соответствии с решением правительства Румынии, с 15 сентября 2020 года продлено на 30 суток действие режима чрезвычайного положения, в рамках которого запрещается въезд иностранных граждан на территорию Румынии", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров Украины запретил въезд иностранцам в страну с 28 августа до 28 сентября 2020 года.

При этом правительство определило категории иностранцев, которые по-прежнему смогут въезжать в Украину.