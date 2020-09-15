"Приватбанк" выбрал организатора продажи отобранной у Коломойского части "Буковеля"

Государственный "Приватбанк" назначил британскую компанию "Экзито Партнерс" эксклюзивным советником и организатором процесса продажи объектов недвижимого имущества, принадлежащих банку.

Об этом сообщает пресс-служба государственного банка, передает БизнесЦензор.

В том числе британская компания займется организацией продажи крупнейшего в Восточной Европе горнолыжного курорта "Буковель", включая отель Radisson Blu Resort и часть горнолыжного комплекса, футбольный стадион "Металлург", учебно-тренировочный комплекс в Днепре и ТРЦ "Приозерный".

Согласно данным на сайте Exito Partners, - это британская фирма, специализирующаяся на консультировании финансовых учреждений и корпораций в сфере продажи непрофильных или проблемных портфелей кредитов и активов.

По данным компании, с момента своего создания в 2010 году она получила и продала портфели двусторонних, синдицированных и проблемных кредитов и активов на сумму более $6 млрд.

Напомним, "Приватбанку" принадлежат две трети комплекса, включая отели "Зирка Буковеля" и Radisson Blu, 16 подъемников и земельные участки. Их задекларированная стоимость составляет 12,6 млрд грн. Остальной частью курорта владеет связанная с Игорем Коломойским компания "Скорзонера".

"Скорзонера" Коломойского, которой принадлежит "Буковель", была поручителем по кредитам рефинансирования, выданных "Приватбанку" при бывших собственниках.

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Как сообщалось, в октябре 2018 года государственный "Приватбанк" уже объявлял конкурс по отбору украинских и международных компаний для привлечения потенциальных инвесторов при продаже курорта "Буковель", отеля "Radisson Blu Resort Буковель", футбольного стадиона и тренировочной базы в Днепре.

Горнолыжный туристический курорт "Буковель" перешел на баланс "Приватбанка" во время национализации финучреждения.

Согласно данным Госреестра прав на недвижимое имущество, речь идет об имуществе в городе Яремче и селе Поляница (Ивано-Франковская область), где расположен горнолыжный курорт "Буковель".

По данным Госреестра юрлиц, конечными бенефициарами ООО "Скорзонера" являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.