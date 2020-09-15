Украина может передать в концессию порты "Черноморск" и "Бердянск", – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассматривает возможность передачи в концессию портов "Черноморск" и "Бердянск", а также приватизацию еще трех портов.

Об этом Зеленский сказал на совместном брифинге с канцлером Австрии Себастьяном Курцом, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы отрабатываем возможность передачи в концессию портов "Черноморск" и "Бердянск", а также приватизацию трех портов дополнительно", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, в августе Министерство инфраструктуры подписало договор с катарской компанией QTerminals о передаче в концессию порта "Ольвия".

В июне Украина подписала договор с ООО "Проектная компания Рисоил-Херсон" и ООО "Рисоил-Херсон" о передаче в концессию Херсонского морского торгового порта.