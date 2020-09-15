Мелитопольскую черешню официально признали географическим брендом

Мелитопольская черешня получила официальное звание географического бренда. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины согласилось с выводом Института интеллектуальной собственности и зарегистрировало географическое указание "Мелитопольская черешня".

Об этом говорится в решении Министерства. передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Утвердить заключение государственного предприятия "Украинский институт интеллектуальной собственности" от 8 сентября 2020 года №587. Зарегистрировать географическое указание "Мелитопольская черешня" как название места происхождения товара", - говорится в решении Минэкономики.

Заявку на регистрацию географического указания в декабре 2019 подавал общественный союз "Ассоциация производителей мелитопольской черешни".

Мелитопольская черешня известна с XIX века, выращивается в местности вокруг города Мелитополь на обоих берегах реки Молочная, в пределах города Мелитополь и окружающих населенных пунктов.