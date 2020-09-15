Зеленский призвал Австрию пересмотреть отношение к газопроводу "Северный поток-2" (обновлено)

Президент Владимир Зеленский призвал власти Австрии рассмотреть вопрос строительства газопровода "Северный поток-2" с точки зрения энергетической безопасности всей Европы.

Об этом Зеленский заявил на совместном брифинге с Федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем в Вене, отвечая на вопросы представителей СМИ, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский отметил, что реализация этого проекта влияет не только на энергетическую безопасность Украины.

"При всем этом понимаю, что есть серьезные вызовы из-за "Северного потока-2". Я считаю, что это в будущем будет вопросом энергетической безопасности всей Европы", – отметил президент Украины.

Он призвал Австрию учесть украинскую позицию при рассмотрении проекта "Северного потока-2".

"Как еще может помочь Австрия Украины? Хотя бы уделить сейчас вопросу "Северного потока-2" немного больше внимания. Понимаю, что это сложно, но посмотреть на этот вопрос под нашим углом", – сказал Зеленский.

В свою очередь Себастьян Курц отметил, что у двух стран разные взгляды на этот проект.

"Я и господин президент Украины, возможно, немного под разным углом рассматриваем вопрос строительства "Северного потока-2", потому что мы считаем, что диверсификация в экономике – это всегда позитивный фактор, как и использование разных маршрутов для транспортировки энергии", – сказал канцлер Австрии.

"Мы не забываем, что наряду с политическим аспектом, есть, конечно, и экономический аспект. Мы с господином президентом в нашем личном разговоре этот вопрос обсуждали и мы считаем, что между друзьями важно открыто говорить на любые темы, даже если вы придерживаетесь противоположных или несколько разных взглядов", – добавил Себастьян Курц.