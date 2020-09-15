Зеленский заявил о готовности Украины запустить производство вакцин от коронавируса

Украина готова обеспечить массовое производство вакцины от коронавируса после того, как она будет создана.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе переговоров с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Беленом, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Мы готовы к массовому производству вакцины, когда она будет создана. Мы все время предлагаем для этого наши мощности. В Украине с этим предложением выступили два частных предприятия. Очень надеемся, что вакцина будет уже в 2021 году", – заявил Зеленский.

Согласно сообщению, собеседники в ходе переговоров обсудили меры, которые принимают оба государства для сдерживания пандемии COVID-19 и преодоления ее негативных последствий.