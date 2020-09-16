"Газпром" заплатит Украине за транзит газа $2 миллиарда в этом году, – Коболев

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев оценивает поступления от ПАО "Газпром" за транзит российского газа по газотранспортной системе Украины в 2020 году в около $2 млрд.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Я думаю, в этом году цифра будет близкой к $2 млрд", - сказал Коболев.

Глава "Нафтогаза" отметил, что закрепленный в контракте принцип "качай или плати" в период экономического кризиса является важным для страны в части получения гарантированного дохода от оказания транзитных услуг.

Как сообщалось, в 2019 году объемы транзита природного газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову выросли на 3% – до 89,6 млрд куб. м, по сравнению с 86,8 млрд кубометров годом ранее.

За первые 7 месяцев 2020 года транзит российского газа через территорию Украины составил 29,8 млрд кубометров, что на 44% меньше, чем за этот же период прошлого года (53,2 млрд куб. м).

Напомним, 30 декабря 2019 года исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и глава правления АО "Газпром" Алексей Миллер подписали контракт на транспортировку российского газа по территории Украины на пять лет с 1 января 2020 года и соглашение об урегулировании (Мировое соглашение). Согласно ему, "Газпром" и "Нафтогаз" отказываются от текущих судебных тяжб в Стокгольмском арбитраже по контрактам на поставку и транзит газа от 2009 года.

Согласно им, "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2,92 млрд долга в исполнение решения Стокгольмского арбитража и подписал контракт на транзит газа с 1 января 2020 года в течении пяти лет в объеме 65 млрд куб. м газа прокачки в первый год и 40 млрд куб. м газа – в последующие.

В свою очередь, украинская сторона отказалась от иска в Стокгольмский арбитраж на $12,2 млрд за недополученные доходы украинской ГТС. А также отказаться от взыскания штрафа с "Газпрома" в размере 172 млрд грн ($7,4 млрд) за реализацию монопольного положения.