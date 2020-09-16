"Проминвестбанк" увеличил убытки до 726 миллионов

"Проминвестбанк" по итогам января-августа отчитался об убытке 726,4 млн грн, тогда как за 8 месяцев 2019 гоад декларировал прибыль 1,06 млрд грн.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Убытки "Проминвестбанка" за август – 395,5 млн грн (за июль – 111,7 млн грн, за июнь - 93 млн грн).

Заявленный банком показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 сентября - 18,73% (требование НБУ - не менее 10%).

Как сообщалось, по итогам 2019 года "Проминвестбанк" получил прибыль а размере 270,3 млн грн.

ПАО "Проминвестбанк" было создано в 1992 году. ВЭБ стал владельцем "Проминвестбанка" в 2008 году, ему принадлежит 99,7726% его акций. Свои инвестиции в развитие дочернего банка он оценивает в $2,7 млрд.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2020 года по размеру общих активов (40,611 млрд грн) "Проминвестбанк" занимал 12 место среди 75 действовавших банков.