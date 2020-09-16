"Центрэнерго" снова не нашло поставщиков угля на бирже
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Предыдущие аукционы генкомпании с аналогичными параметрами, назначенные на 2 и 8 сентября, также не вызвали интереса со стороны поставщиков.
Новые торги назначены на 22 сентября.
Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу "Центрэнерго", на складах компании накоплено свыше 600 тыс. тонн угля. В то же время для стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2020/21 гг. компания нуждается в 1 млн тонн угля марок А и П, из которых около 300 тыс. тонн - в этом году. Между тем уголь этих марок на подконтрольной Украине территории не добывается и может быть только импортирован.
"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 – газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству в лице Фонда госимущества принадлежит 78,3% акций общества.
Как сообщал БизнесЦензор, ПАО "Центрэнерго" начало покучать уголь государственных шахт по цене 1650 грн/тонна (без НДС и транспортировки), что на 300 грн дешевле ранее поставляемого ресурса, цена которого составляла 1950 грн/тонна.