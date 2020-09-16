Германия предложила США миллиардную сделку для отмены санкций против "Северного потока", – СМИ

Правительство Германии предложило Вашингтону миллиардную сделку в обмен на отказ от санкций в отношении газопровода "Северный поток 2", пишет в среду газета Die Zeit со ссылкой на собственные источники.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Сообщается, что еще в начале августа глава Минфина ФРГ Олаф Шольц сказал своему американскому коллеге Стивену Мнучину вначале устно, а затем изложил письменно, что Германия готова финансировать строительство двух специальных гаваней для импорта американского СПГ.

Правительство США планирует экспорт газа в Германию через терминалы в портах городов Брунсбюттель и Вильгельмхафен.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны (NDAA) на 2020 год, в котором прописаны санкции в отношении "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

Евросоюз выразил несогласие с Вашингтоном, который объявил о введении санкций в отношении компаний, участвующих в реализации строительства газопровода "Северный поток-2".

Как сообщал БизнесЦензор, США в конце декабря ввели санкции в отношении газопровода, которые заблокировали работу трубоукладчиков иностранных подрядчиков "Газпрома".

Госсекретарь США Майк Помпео в середине июля говорил, что американское внешнеполитическое ведомство предпринимает шаги, в результате которых инвесторы в проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток" могут попасть под санкции в рамках закона от 2017 года.