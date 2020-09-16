На Черниговщине 22 тысячи потребителей ни разу не заплатили за распределение газа
Об этом сообщает компания "Черниговгаз", передает БизнесЦензор.
В категории злостных должников, не оплативших услуги ни разу с начала года - 22 тысячи потребителей. К ним компания будет вынуждена применять принудительные взыскания через суд, а после окончания карантина прибегать к крайним мерам - прекращению газоснабжения. Еще 22 тысячи должников - это получатели льгот и субсидий, которые сейчас должны компании почти 3 миллиона гривен.
"Черниговгаз", как и все поставщиками коммунальных услуг, согласно постановлениям Кабинета Министров Украины № 848 и №373, предоставляет информацию о наличии просроченной задолженности территориальным подразделениям по вопросам социальной защиты населения. Они просматривают право на получение государственной помощи такими потребителями.
Вместе с тем, платежная дисциплина клиентов "Черниговгаза" улучшилась во втором полугодии. Если в начале лета за услугу по распределению газа долг имел каждый третий потребитель, то в сентябре - каждый четвертый.
Компания напоминает, что оплатить распределение газа можно с помощью таких онлайн-сервисов
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"Вайбер-бот - один из самых популярных сервисов, в настоящее время им постоянно пользуются 30 тысяч клиентов компании. С его помощью можно передавать показания и просматривать их историю, проверять начисление и архив оплат, платить за газ и распределение газа", - сообщает "Черниговгаз".
Преимущество чат-бота 7104ua в Viber в том, что в нем один пользователь может зарегистрировать и вести к пяти лицевых счетов.