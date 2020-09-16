Медведчук не задекларировал яхту за $200 миллионов и землю в Болгарии

Семья народного депутата Украины от ОПЗЖ Виктора Медведчука обладает яхтой за $200 млн, гектарами болгарского побережья и двумя десятками объектов недвижимости в Украине, которые отсутствуют в декларации нардепа за 2019 год.

Об этом говорится в блоге Алисы Юрченко для Bihus.Info, передает БизнесЦензор.

Также Медведчук не задекларировал расходы на аренду бизнес-джетов.

Даже когда кум Путина стал народным депутатом Украины и попал под обязанность подавать электронные декларации, далеко не все его состояние в этой декларации появились.

К примеру, Медведчук признавал, что пользуется самолетами Gulfstream G650 (такой стоит $65-70 млн) и Dassault Falcon 900EX (ориентировочная стоимость $25 млн). Один из этих бортов, Gulfstream, зимой оказался в Омане в то время, когда там находился президент Зеленский.

По словам Медведчука, он не является владельцем самолетов, а использует их по соглашению с компанией-оператором.

Стоимость аренды такого бизнес-джета может достигать $10-15 тыс за рейс. Такие расходы должны быть задекларированы народным депутатом, однако Медведчук не подавал соответствующих деклараций об изменениях в имущественном состоянии.

Кроме того, кум Путина Медведчу не указал в декларации активы, записанные на компании его семьи.

У семьи Медведчука есть яхта за $200 млн. Royal Romance - это одна из самых дорогих яхт в мире: 5 палуб, огромный бассейн с водопадом, просторные номера, лифт.

Владельцем яхты, по данным ресурса VesselFinder, является офшор с Маршалловых островов Fregata Marine Ltd. А владелицей компании значится жена Медведчука Оксана Марченко.

По украинскому законодательству, народные депутаты должны указывать недвижимость, ценные вещи, транспортные средства, ценные бумаги, нематериальные и денежные активы компаний, бенефициарами которых являются сами или члены их семей. Исключение - имущество, которое используется этими фирмами непосредственно в их хозяйственной деятельности.

На сайте владельцев яхт Super yacht fan отмечается, что яхта Медведчука не сдается в аренду, из чего можно сделать вывод, что она не используется для бизнеса, а потому подпадает под декларирование.

Также у семьи Медведчука есть почти 23 га болгарского побережья, записанные на болгарские фирмы, конечным владельцем которых сейчас также Марченко.

Фирмы созданные специально под покупку-продажу недвижимости, а в их капитал в свое время влили почти 19 млн евро по нынешнему курсу. Этих участков, как и яхты Royal Romance, в декларации олигарха нет.

Нет в декларации Медведчука и значительного количества украинской недвижимости, записанной на подконтрольные его семье украинские компании - "Укркапитал", "Спорт-тур", "Форпостинвест".

В декларации отсутствует резиденция на Закарпатье, куда Медведчук прилетал во время карантина, и десятки квартир в самых дорогих ЖК Киева, в частности в доме "Януковича-Зеленского" на Грушевского.







