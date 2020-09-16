Нацбанк возобновил продажу валюты не межбанке впервые с июля, – ICU

Национальный банк Украины (НБУ) в среду, 15 сентября, продал на межбанковском валютном рынке $35 млн.

Как передает БизнесЦензор, об этом аналитик инвестиционной группы ICU Михаил Демкив сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Вчера НБУ продавал валюту впервые с июля. Общий объем – около $35 млн", – написал аналитик.

Как сообщалось, Национальный банк в период с 7 по 11 сентября купил на межбанковском валютном рынке $22,5 млн, что вдвое больше, чем неделей ранее ($11,5 млн).

При этом, по мнению некоторых банкиров, явной необходимости в этом не было.

"Всю прошлую неделю НБУ демонстрировал новую стратегию работы на межбанковском рынке, присутствуя с покупкой доллара без явной на то необходимости. Это подстегнуло рынок к росту", – отмечали в казначействе одного из коммерческих банков.

На текущей неделе курс гривни впервые с марта упал ниже отметки 28 грн/$.