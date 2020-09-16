Кабмин вновь изменил критерии отнесения регионов к "красной" зоне

Кабмин на заседании с среду, 16 сентября, в очередной раз обновил критерии зонирования регионов по уровню эпидемиологической опасности.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания правительства.

По словам премьера, новые правила зонирования разработаны по итогам обсуждения ситуации с распространением коронавируса с представителями регионов.

Шмыгаль отметил, что теперь к принятию решению об отнесении регионов к "красной" зоне карантина будут привлекаться местные власти.

"Например, если государственная комиссия ТЭБ и НС планирует установить красный уровень ограничений в каком-либо регионе, то будет привлекаться в обязательном порядке и региональная комиссия с совещательным правом голоса", – сказал премьер.

"Второй важный момент – это вопрос установления в регионе "красного" уровня так называемого, то есть это практически локдаун региона, будет рассматриваться в случае превышения более чем в 5 раз среднего по Украине уровня заболеваемости СOVID", – добавил Шмыгаль.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, что соответствующие изменения вносятся в постановление Кабмина №641 от 22 июля.

"Красный" уровень эпидемиологический опасности устанавливается общим решением государственной и региональной комиссии ТЭБ и ЧС в случае загруженности более 75% коек в учреждениях здравоохранения региона более 5 дней подряд. Второе – превышение среднего по стране уровня заболеваемости СOVID-19 на 100 тыс. населения за 14 дней более чем а 5 раз", – сообщил Степанов.

Министр уточнил, что теперь в "красной" карантинной зоне ограничения могут вводиться не сразу, а постепенно по решению государственной и региональной комиссий ТЭБ и ЧС.

"Это может быть одномоментное закрытие всех сфер, либо постепенное ограничение определенных сфер, которые в данном конкретном регионе приводят к вспышкам заболеваемости", – добавил глава Минздрава.

По словам Степанова, также вносятся изменения в правила ограничения работы школ и детских садов. Так, работа школ и детсадов в регионах "оранжевой" зоны будет вводиться в случае, если на самоизоляцию оправлено более 50% классов. При этом полный запрет работы образовательных и дошкольных учреждений на территории с "красным" уровнем опасности принимается только общим решением государственной и региональной ТЭБ и НС.

Как сообщалось, Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 октября.

В свою очередь Госкомиссия ТЭБ и ЧС пересмотрела эпидемическое зонирование и внесла в "красную" зону карантина ряд областных центров, однако местные власти отказываются выполнять ограничения, предусмотренные решением Кабмина.

По решению Кабмина, в "красной" зоне, среди прочего, запрещается работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.