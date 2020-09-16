Электронные копии документов теперь можно полноценно использовать в приложении "Дия"

Кабинет министров Украины на заседании утвердил механизм использования электронных копий документов в приложении "Дия".

Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации в Telegram, передает БизнесЦензор.

"Отныне е-РНУКНП (электронный регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, ИНН) официально является цифровым аналогом бумажного налогового номера", - сказано в сообщении.

Правительство также утвердило механизм использования электронных копий документов в "Дие".

"Благодаря этому, торговые сети, почтовые отделения, банки и сервисы смогут официально принимать цифровые документы. Отныне не будет ситуаций, когда документы по "Дие" не принимают", - подчеркнули в Минцифры.

В соответствии с решением Кабмина документами в смартфоне можно будет воспользоваться при:

предоставлении услуг почтовой связи;

проведении банковских операций;

на кассах супермаркетов для подтверждения возраста;

предоставлении административных услуг;

возврате средств уплаченных за товар, и тому подобное.

"Только что на заседании кабинета министров мы легализировали электронный ИНН. Практически для всех жизненных ситуаций он заменит бумажный ИНН. И всегда будет у вас под рукой в смартфоне", - подчеркнул вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров

По данным Минцифры, сейчас е-РНУКНП и электронные копии документов доступны только в версии приложения "Дия 2.0" для бета-тестеров, однако уже скоро их запустят в общий доступ.