"Энергоатом" сменил руководителя подразделения по продаже электроэнергии

Генеральным директором обособленного подразделения "Энергоатом-Трейдинг" с 16 сентября назначен Алексей Статник.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

С июня 2020 года "Энергоатом-трейдинг" возглавлял выходец из "Укрэнерго" Максим Зорин, который сменил в этой должности Сергея Бедина.

Статник 9 августа подавал декларацию на должность первого заместителя генерального директора – коммерческого директора "Энергоатом-трейдинга". С середины августа он фигурирует в сообщениях "Энергоатома" как врио главы компании, отмечает Интерфакс-Украина.

До перехода на работу в НАЭК Статник работал в Службе безопасности Украины. В декабре 2017 года участвовал в научной конференции в должности начальника отдела Главного управления контрразведывательной защиты в экономической сфере (ГУ КЗЕ) СБУ.

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Как сообщалось, "Энергоатом-Трейдинг" на торгах 11 сентября продал ООО "Юнайтед Энерджи", связанной с группой Игоря Коломойского и партнеров, 1,47 млн МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки с поставкой в октябре-ноябре по цене 1,12 грн за кВт-чт (без НДС), тогда как на рынке на сутки вперед (РСВ) цена составляет около 1,5 грн за кВт-ч.

По оценке главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса, в результате этого аукциона "Энергоатом" потерял 300-400 млн грн.

По словам Геруса, за последние месяцы НАЭК продавал часть своей электроэнергии на аукционах крупными лотами ферросплавным заводам, "Юнайтед Энерджи" (группа "Приват" Игоря Коломойского) и "Д.Трейдингу" (группа ДТЭК Рината Ахметова) по цене 1,05 грн - 1,14 грн за кВт-час, тогда как на РСВ цена выросла за месяц на 25% – до около 1,5 грн за кВт-ч.

Герус добавил, что одновременно "Энергоатом" на торгах на РСВ последние три дня продает лишь 2-11% выставленных объемов, а остальные его заявки в результате реализуются на балансирующем рынке по цене 0,8 грн за кВт-час.

"Фактически такой трейдинг просто помогает формировать высокую цену, которой пользуются другие (в основном частные) компании-продавцы электроэнергии", – заявил глава профильного комитета.