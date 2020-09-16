Для покрытия дефицита госбюджета в 2021 году нужно расширить рынок ОВГЗ, – глава Совета НБУ

Государственный бюджет на 2021 год повышает требования к вместимости и ликвидности рынка облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), особенно вторичного.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава Совета НБУ Богдан Данилишин сообщил на своей странице в сети Facebook.

Данилишин напомнил, что проект бюджет на 2021 год планируется с существенным дефицитом размером 6% ВВП (в 2020 году дефицит бюджета запланирован на уровне 7,5% ВВП).

"Потребности в финансировании бюджета (дефицит + погашение долга) составят 15,8% ВВП, что наряду с ожидаемыми показателями 2020 года (16,2% ВВП) являются самыми высокими значениями за всю историю независимости Украины (другие пиковые значения потребностей в финансировании наблюдались в 2009 и 2014 годах – 9,4% и 11,8% ВВП соответственно)", – отметил глава Совета НБУ.

"Поскольку почти 80% потребностей в финансировании бюджета предполагается покрывать за счет внутренних заимствований, это ставит соответствующие требования по вместимости и ликвидности рынка ОВГЗ, особенно вторичного рынка", – добавил Данилишин.

По мнению главы Совета НБУ, в данном контексте важно обеспечить эффективность работы НБУ "как независимого монетарного регулятора и органа, отвечающего за стабильность финансовых рынков".

Данилишин также добавил, что динамика обменного курса должна согласовываться с фундаментальными тенденциями развития экономики, чтобы "не подвергать неожиданным убыткам от спекулятивной деятельности на валютном рынке" госфинансы и бизнес, с учетом того, что значительную часть госдолга составляют обязательства в иностранной валюте (67%). При этом среди рисков в 2021 году он назвал возможное резкое обесценивание гривни.