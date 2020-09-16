Компания Ярославского начала строительство новых терминалов в аэропорту Днепра

С началом работ по строительству взлетно-посадочной полосы в международном аэропорте "Днепр" компания "НС Днепр", входящая в группу DCH частного инвестора Александра Ярославского, начинает строительство нового аэровокзального комплекса.

Об этом сегодня официально было объявлено на пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу DCH.

"Произошло, действительно, историческое для области событие – началось строительство аэропорта. Он будет современным, безопасным и технологичным. Такую задачу поставил президент Украины Владимир Зеленский.

Мы начинаем строительство взлетно-посадочной полосы – первая часть строительных работ, а наш инвестор, компания DCH, строительство нового терминала. Как мы и планировали, работы начинаются синхронно. Современный аэропорт – мечта жителей и одновременно первоочередная необходимость для региона, который жаждет стремительного развития", – сообщил Александр Бондаренко, председатель Днепропетровской областной администрации.

Как известно, в рамках проекта государственно-частного партнерства государство строит принадлежащую ему взлетно-посадочную полосу, являющуюся частью стратегической инфраструктуры страны, а частный инвестор – группа DCH известного бизнесмена Александра Ярославского – комплекс терминалов.

"Я вижу реальную поддержку государства, благодарен, что сформирована хорошая команда для реализации этого проекта. Мы будем использовать опыт Харькова, когда можно вводить в эксплуатацию отдельные готовые объекты. В этом случае появляется шанс ускорить запуск эксплуатации нового аэропорта", – сказал на пресс-конференции Владимир Васильченко, генеральный директор международного аэропорта "Харьков", руководитель проектной группы строительства нового аэропорта в Днепре.

Как сообщалось, накануне старт работ по строительству взлетно-посадочной полосы и нового терминального комплекса анонсировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Начинаем работы по строительству нового аэродромного комплекса в аэропорту Днепра. Сегодня заключен договор, по которому уже завтра стартуют подготовительные работы. Объявлен тендер на отбор генподрядчика строительства аэродрома. А частный инвестор "НС Днепр" (входит в группу DCH Ярославского) начинает строить новый пассажирский и VIP-терминалы", – заявил министр.