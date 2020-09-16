Кабмин закрыл пункт пропуска на границе с Беларусью из-за хасидов

Кабинет министров принял решение закрыть пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью в Черниговской области, где скопились попытавшиеся прорваться в Украину вопреки запрету на въезд для иностранцев хасиды.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу МВД.

"За соответствующее решение проголосовали сегодня, 16 сентября, во время заседания правительства. Такие ограничительные меры введены из-за распространения коронавирусной болезни", – сказано в сообщении.

В МВД напомнили, что сейчас у "Новых Яриловичей" находятся паломники-хасиды, которые не прекращают попыток попасть в Украину.

По данным министерства, люди обеспечены продуктами питания и медикаментами.