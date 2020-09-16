Степанов пообещал увеличить тариф на экстренную медпомощь в 2,5 раза

Новый тариф на следующий год на предоставление экстренной медицинской помощи планируется увеличить в 2,5 раза.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время ежедневного брифинга 16 сентября, передает БизнесЦензор.

"Сейчас тариф составляет 164 грн, уже после поднятия. До этого было 116 грн. На следующий год мы предложили, чтобы это было 412 грн. Это в два с половиной раза больше действующего тарифа. По нашим подсчетам, новый тариф будет покрывать все расходы на предоставление этой медицинской услуги", - сказал Степанов.

Он также пояснил, что сумма, в месяц уплачивается экстренной медицинской помощи, считается так: количество людей, которое проживает в городе, умножается на 164 грн. Эти средства идут на заработную плату работникам, горючее для машин экстренной медицинской помощи и медицинские средства, которые находятся в каретах "скорой".

"Когда мы говорим о повышении тарифа на предоставление экстренной медицинской помощи, то надо установить соответствующие индикаторы качества. Первый - время приезда. Сейчас только 31% бригад доезжают в сроки, установленные государством. На следующий год мы закладываем, что будет не менее 60%, в 2022 году - 75%, а на 2023 - не менее 85%. То есть у нас есть конкретный план реформирования экстренной медицинской помощи. Мы рассчитали это в 3-4 года. Также сюда входит маршрутизация пациентов. Например, если есть больной с инфарктом или инсультом, то его сразу должны отвезти в ту больницу, которая определена для лечения этого больного. Более того, когда пациента везут, то бригада экстренной помощи должна сообщить в больницу, чтобы сразу по прибытию пациенту начали оказывать медицинскую помощь, особенно в случае критического состояния", - сообщил министр.