Гетманцев допустил смягчение правил фискализации для малого бизнеса

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев назвал политическим требование отменить фискализацию для бизнеса, однако допускает смягчение некоторых правил.

Об этом Гетманцев сказал, говоря о законопроекте, который разрабатывает рабочая группа комитета, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы готовы освободить от РРО определенные виды бизнеса, например, магазины до определенного метража. Мы должны упростить отчетность - ненамного, ведь она и так простая, но все-таки снять лишние обременения. Мы должны обеспечить учет товаров не по единицам, а по группам. Например, если это бижутерия", - сказал Гетманцев.

"Отмена фискализации - это политическое требование, которое раскачивает оппозиция к местным выборам, проводя соответствующие акции и требуя отменить нормы по фискализации. Эти же нормы оппозиция, будучи во власти, продвигала", - сказал он.

В парламенте 16 сентября группа депутатов "Save ФОП" во главе с народным депутатом Ниной Южаниной ("Европейская солидарность") выступила против расширения применения кассовых аппаратов, которое законодательство устанавливает с 2021 года. Южанина выступает за отмену законов №128 и №129 о расширении обязательного применения РРО и так называемом "кешбеке". "С тенью нужно бороться, но точно не начиная с предпринимателей", - сказала она.

"Оппозиция играет в политику и раскачивает ситуацию", - прокомментировал Гетманцев.

Глава профильного комитета подчеркнул, что выступает против таких инициатив.

"Однако некоторые правила можно смягчить, и мы готовы это делать. Лоббисты же этой идеи выступают за отмену фискализации. Ну тогда нужно отменить РРО для всех, вносить в Раду законопроект об отмене фискализации и для "белого" бизнеса. Иначе одних мы обязываем использовать РРО, а другим разрешаем использовать схемы с "единым налогом", - сказал глава комитета.