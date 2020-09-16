Строительство новой взлетной полосы в аэропорту Днепра может обойтись в 5,7 миллиарда

Государственное предприятие "Финансирование инфраструктурных проектов" объявило тендер на строительство нового аэродрома международного аэропорта "Днепропетровск" ожидаемой стоимостью 5,7 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор.

Конечным сроком подачи тендерных предложений указано 13 ноября, а сам аукцион запланирован на 21 декабря.

Как сообщалось, накануне был заключен договор на выполнение подготовительных работ для реализации проекта по строительству нового аэродромного комплекса в международном аэропорту "Днепропетровск".

Также объявлен тендер на отбор генерального подрядчика, который будет выполнять основной объем работ по строительству нового аэродрома, которые будут финансироваться за счет госбюджета.

Напомним, в марте 6 марта 2020 года госпредприятие "Финансирование инфраструктурных проектов" заключило договор на разработку проекта нового аэродрома в аэропорту Днепропетровск (официальное название аэропорта не изменено).

Проектировщика нового аэродрома в аэропорту Днепра выбрали с четвертой попытки. Им стало ООО "Институт Укрдорпроект". Стоимость работ оценивается в 24,5 млн грн. Они должны включать проектирование новой взлетно-посадочной полосы, магистральной и обычной рулежной дорожки, нового перрона и проведение экспертизы проекта.