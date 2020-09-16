Кабмин решил присоединиться к Международной коалиции равной оплаты труда

Кабинет министров на заседании в среду, 16 сентября, принял распоряжение о присоединении правительства Украины к Международной коалиции по равной оплате труда, основанной на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, передает БизнесЦензор.

"После получения ответа от секретариата Международной коалиции по равной оплате труда правительство Украины станет членом этой коалиции вместе с Конфедерацией работодателей Украины, Общим представительским органом репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов на национальном уровне, Киевским институтом гендерных исследований", – сказано в сообщении.

В министерстве отмечают, что по оценке Международной организации труда, правительство Украины соответствует семи из одиннадцати определенных критериев для вступления в Коалицию.

"Присоединение к Коалиции является важным шагом в выполнении обязательства по уменьшению разрыва в оплате труда женщин и мужчин, взятого Украиной в рамках участия в международной инициативе "Партнерство Биаррицˮ, к которой Украина присоединилась в августе 2020 года", – сказано в сообщении Минсоцполитики.

При этом в начале 2020 года в Украине среднемесячная заработная плата мужчин на 22% превышала среднемесячную заработную плату женщин.

Читайте также: Кабмин планирует сократить разрыв в зарплатах женщин и мужчин

Коалиция по равной оплате труда – это международная инициатива, основанная заинтересованными сторонами для уменьшения разрыва в оплате труда женщин и мужчин, соблюдения принципа равной оплаты за равный труд во всех странах и отраслях.

К коалиции присоединяются центральные органы исполнительной власти (министерства, ответственные за формирование и реализацию политики в сфере труда и занятости, обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, центральные органы исполнительной власти в области статистики), объединение работодателей и профсоюзов, соответствующие агентства ООН, общественные объединения и научные учреждения.