"Нафтогаз" назначил нового директора по нефтегазовым сервисам

Группа "Нафтогаз" назначила директором по нефтегазовым сервисам дивизиона "Нафтогаз Техническое Обеспечение" Наталью Рудевич.

Об этом сообщает пресс-служба "Укргаздобычи", передает БизнесЦензор.

Согласно приведенной в сообщении биографии, Наталья Рудевич имеет более чем 20-летний опыт управления проэктам в различных областях. В частности, последние 10 лет занимала руководящие должности в компании Weatherford, котороая входит в Большую четверку мировых сервисных компаний. До этого она работала в украинском подразделении международной консалтинговой и аудиторской компании KPMG в отделе налогового и юридического консультирования.

"Моей задачей будет внедрение международных практик, в первую очередь в вопросах безопасности труда, и стандартизация производственных процессов в соответствии с ведущими мировыми практиками",– прокомментировала свое назначение Наталья Рудевич.

В компании отмечают, что Асан Рахи, который занимал должность заместителя генерального директора "Укргаздобычи" по нефтегазовым сервисам, перешел на работу над другими проектами группы "Нафтогаз".

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.