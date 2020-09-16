Германия выделит Украине кредит на 22 миллиона евро на жилье для переселенцев

Германия предоставит Украине через Банк развития KfW 22,1 млн евро на строительство и ремонт жилья для временно перемещенных лиц и местных жителей Краматорска и Северодонецка.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает БизнесЦензор.

"Международная организация по миграции (МОМ) построит и отремонтирует жилье для более полутысячи семей, оставшихся без крова в результате вооруженной агрессии РФ на востоке Украины. Более 80% из тех, кто получит новое жилье – внутренне перемещенные лица (ВПЛ), 20% – местные жители Краматорска (Донецкая обл.) и Северодонецка (Луганская обл.). Профинансирует работы правительство Германии через Банк развития KfW. ", – сказано в сообщении.

Это предусматривается меморандумом о сотрудничестве в рамках реализации проекта "Улучшение жилищных условий внутренне перемещенных лиц на востоке Украины", подписанном Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и МОМ, городским советом Краматорска и Гражданско-военной администрацией Северодонецка

В целом планируется построить 500 квартир и дополнительно купить 60 квартир в Краматорске и Северодонецке, которые будут предоставлены переселенцам и местным жителям в аренду за умеренную арендную плату с последующим правом выкупа.

Проект продлится пять лет, его общий бюджет составит 22,1 млн евро.

Читайте также: Кабмин выделил средства на покупку 18 квартир и одного дома для переселенцев с Донбасса

"Реализация проекта рассчитана до 2025 года. Он должен обеспечить жильем около 1 500 внутренне перемещенных лиц… Для этого в министерстве будет создан наблюдательный совет с участием всех заинтересованных сторон", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечают в Минреинтеграции, это вторая фаза проекта по обеспечению жильем переселенцев и жителей подконтрольной правительству территории Украины.

Первый этап предусматривает предоставление Украине гранта в 25,5 млн евро правительством Германии.