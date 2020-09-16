Кабмин утвердил новые бланки водительских прав. ФОТО
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, передает БизнесЦензор.
"Этим постановлением мы привели документы в соответствие с европейскими требованиями. Новый образец также на пластиковой карточке. Он трехъязычный (на украинском, английском, часть – на французском языках), действующий на территории всей Европы и во многих странах мира", – прокомментировал принятие документа премьер-министр Денис Шмыгаль.
Глава правительства добавил, что на новом бланке удостоверении будет указана группа крови (резус-фактор) водителя, что позволит врачам оперативно оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при ДТП, а также данные о согласии или несогласии на донорство.
При этом, информация о предоставлении согласия или несогласия на посмертное донорство, группа крови (резус-фактор) в удостоверение водителя вносится только с письменного согласия лица.
Новое свидетельство о регистрации транспортного средства предусматривает добавление отметки о соответствии авто экологическим нормам "Евро-2" - "Евро-6" или другому уровню.
Постановлением предусмотрено, что национальное и международное удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспортного средства, временный регистрационный талон транспортного средства, выданные до вступления в силу настоящего постановления, действуют в течение срока, на который они были выданы.