Новини

Кабмин утвердил новые бланки водительских прав. ФОТО

12 25817
Кабмин утвердил новые бланки водительских прав. ФОТО
Кабинет министров на заседании в среду, 16 сентября, утвердил новые образцов бланков и технических описаний национального и международного водительских удостоверений, свидетельства о регистрации транспортного средства, временного регистрационного талона транспортного средства и образца опознавательного автомобильного знака.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, передает БизнесЦензор.

"Этим постановлением мы привели документы в соответствие с европейскими требованиями. Новый образец также на пластиковой карточке. Он трехъязычный (на украинском, английском, часть – на французском языках), действующий на территории всей Европы и во многих странах мира", – прокомментировал принятие документа премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что на новом бланке удостоверении будет указана группа крови (резус-фактор) водителя, что позволит врачам оперативно оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при ДТП, а также данные о согласии или несогласии на донорство.

При этом, информация о предоставлении согласия или несогласия на посмертное донорство, группа крови (резус-фактор) в удостоверение водителя вносится только с письменного согласия лица.

Кабмин утвердил новые бланки водительских прав 01

Новое свидетельство о регистрации транспортного средства предусматривает добавление отметки о соответствии авто экологическим нормам "Евро-2" - "Евро-6" или другому уровню.

Постановлением предусмотрено, что национальное и международное удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспортного средства, временный регистрационный талон транспортного средства, выданные до вступления в силу настоящего постановления, действуют в течение срока, на который они были выданы.

Автор: Михайло Орлюк

Топ коментарі

  • Борменталь Незабаром
    опять решили постричь туповатых граждан!
    у меня бумажные права - ламинированные, безогранивения срока действия, везде в Европе канают без проблем!
  • Игорь Игорев.
    А как на счёт дорог по стандарту Евро -6-8-9-и 10. Я езжу по убогим дорогам Украины и без ям и канав не смогу выжить с Евро . Идите вы на...
  • Nikos KGB
    шоб еще выдумать, шоб бабла стригануть???
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини