Кабмин утвердил новые бланки водительских прав. ФОТО

Кабинет министров на заседании в среду, 16 сентября, утвердил новые образцов бланков и технических описаний национального и международного водительских удостоверений, свидетельства о регистрации транспортного средства, временного регистрационного талона транспортного средства и образца опознавательного автомобильного знака.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, передает БизнесЦензор.

"Этим постановлением мы привели документы в соответствие с европейскими требованиями. Новый образец также на пластиковой карточке. Он трехъязычный (на украинском, английском, часть – на французском языках), действующий на территории всей Европы и во многих странах мира", – прокомментировал принятие документа премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что на новом бланке удостоверении будет указана группа крови (резус-фактор) водителя, что позволит врачам оперативно оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при ДТП, а также данные о согласии или несогласии на донорство.

При этом, информация о предоставлении согласия или несогласия на посмертное донорство, группа крови (резус-фактор) в удостоверение водителя вносится только с письменного согласия лица.

Новое свидетельство о регистрации транспортного средства предусматривает добавление отметки о соответствии авто экологическим нормам "Евро-2" - "Евро-6" или другому уровню.

Постановлением предусмотрено, что национальное и международное удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспортного средства, временный регистрационный талон транспортного средства, выданные до вступления в силу настоящего постановления, действуют в течение срока, на который они были выданы.