Антимонопольный комитет проверит повышение тарифов на мобильную связь

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал исследование по вопросам соблюдения украинского законодательства мобильными операторами.

Об этом глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Ольга Пищанская заявила в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал исследование по вопросам соблюдения украинского законодательства мобильными операторами.

"В последнее время имеем большое количество обращений граждан относительно необоснованного повышения тарифов. Однако проблемы на этом рынке связаны не только с ценами на услуги. Требуют пристального внимания Комитета стоимость отдельных составляющих тарифных планов, обязательного включения в них услуг мобильного интернета, порядок предоставления контент-услуг", – рассказала глава АМКУ.

По словам Пещанской, Комитет в августе начал исследование относительно соблюдения законодательства мобильными операторами. Сейчас оно продолжается.

Как сообщалось, после введения карантина в марте Антимонопольный комитет предоставил тройке крупнейших мобильных операторов – АО "Киевстар", ЧАО "ВФ Украина" и ООО "лайфселл" – обязательные к рассмотрению рекомендации воздержаться от повышения стоимости тарифных планов.