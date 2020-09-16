Минцифры вводит цифровую справку внутренне перемещенного лица

Правительство одобрило постановление, которым вводится цифровая справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины, передает БизнесЦензор.

Внутренне перемещенные лица - это граждане Украины, которые в результате войны на Востоке или оккупации Крыма выехали со своего места постоянного проживания. Для того, чтобы получать государственные услуги, им нужно иметь с собой справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

Ранее эта справка была бумажной. Теперь она доступна и в цифровом виде. Справка будет отображать фамилию, имя и отчество ее владельца, пол, информацию о документах, подтверждающих личность, и зарегистрированное и фактическое места жительства.

"В Украине зарегистрировано около 1,5 млн вынужденных переселенцев. Уже в октябре в мобильном приложении "Дия" появится цифровая Справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица. Она будет отображаться вместе с другими цифровыми документами", - отметил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Во время онлайн-брифинга первый заместитель министра Алексей Выскуб отметил, впоследствии на портале "Дия" также появится услуга, позволит заказать данную справку онлайн.

Справка для внутренне перемещенных лиц требуется для: