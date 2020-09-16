Власти Киева приняли решение начать реставрацию моста Патона
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Мост имени Е. О. Патона в Киеве реставрируют и увеличат его пропускную способность.
Соответствующие работы предусмотрены распоряжением Киевской городской государственной администрации №1431, передает БизнесЦензор.
Осуществить реставрацию должны до 31 декабря 2025 года.
Заказчиком работ определена коммунальная корпорация "Киевавтодор", которой поручено в установленном порядке:
- получить исходные данные для проектирования;
- определить генеральные проектные и подрядную строительную организации;
- обеспечить разработку проектно документации, проведение ее экспертизы и утверждения;
- позаботиться о соблюдении требований законодательства относительно порядка выполнения строительных работ и законодательства об оценке воздействия на окружающую среду.
Мост имени Патона был введен в эксплуатацию в 1953 году. Реконструировали мост только один раз, в 2004 году, когда с моста демонтировали трамвайные пути. С тех пор текущие ремонтные работы происходили только на небольших участках моста.