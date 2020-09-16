МАУ объявила о запуске новых авиарейсов с октября

Авиакомпания МАУ увеличит количество авиарейсов после снятия ограничений на въезд иностранцев в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика, передает БизнесЦензор.

В частности, МАУ планирует возобновить полеты из Киева в Брюссель, Дюссельдорф, Лондон, Прагу и Баку. Возврат в сеть маршрута Киев-Тбилиси МАУ отложила из-за продления ограничений на полеты со стороны грузинских властей.

В компании отмечают, что в рамках данного расписания с 1 октября, после прекращения ограничений для иностранцев, возобновится возможность стыковочных рейсов для полетов в Европу из стран Ближнего Востока и наоборот.

Часть рейсов будет выполняться авиакомпаниями-партнерами МАУ. Однако билеты оформляются единым билетом, что гарантирует пересадку.

В частности, с 1 октября возможны стыковочные рейсы через Киев из Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Милана, Дюссельдорфа, Мюнхена, Праги в Дубай, Каир, Баку, Ереван, Стамбул и Тель-Авив.

Стыковки международных рейсов с востока на запад с 1 октября через Киев будут возможны из Дубая, Каира, Баку, Еревана в Амстердам, Лондон, Париж, Брюссель, Милан, Дюссельдорф, Мюнхен, Прагу, Тель-Авив и Стамбул.

Из Тель-Авива и Стамбула через Киев можно будет полететь в Амстердам, Лондон, Париж, Брюссель, Милан, Дюссельдорф, Мюнхен, Прагу, Дубай, Ереван, Баку.

Как сообщалось, ранее авиакомпания МАУ существенно сократила программу полетов на период с 1 сентября по 24 октября после запрета на въезд иностранцев в Украину.