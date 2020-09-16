Кабмин разрешил предоставлять индивидуальный налоговый номер в приложении "Дия"

Кабинет министров на заседании в среду, 16 сентября, утвердил механизм использования цифровой версии налогового номера и электронных копий документов в приложении "Дия".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, передает БизнесЦензор.

"Отныне е-РНОКПП (индивидуальный налоговый номер, – ред.) официально является цифровым аналогом бумажного налогового номера. В мобильном приложении "Дия" он отображается двумя способами: в составе е-паспорта (ID-карта или биометрический загранпаспорт) или как отдельный документ – е-РНОКПП (если у пользователя нет е-паспорта)", – сказано в сообщении.

Постановлением также урегулирована возможность формирования электронной копии документов в мобильном приложении "Дия".

Постановление также содержит перечень ситуаций, когда можно воспользоваться цифровыми документами. Например, во время оказания услуг почтовой связи, осуществление банковских операций, на кассах супермаркетов для подтверждения возраста, предоставления услуг по медицинскому обслуживанию, предоставления административных услуг, возврата средств за товар.

"Благодаря изменениям в постановление торговые сети, почтовые отделения, банки и сервисы смогут официально принимать цифровые документы из государственного приложения "Дия", – подчеркивается в сообщении.

В Минцифры уточнили, что сейчас цифровой номер налогоплательщика и электронные копии других документов доступны только в версии приложения "Дия" 2.0 для бета-тестеров. Однако уже скоро они станут доступны для всех украинцев.