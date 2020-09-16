Глава АМКУ считает преждевременным наказывать китайских покупателей "Мотор Сичи"

Антимонопольный комитет Украины продолжает изучать вопросы, связанные с законностью уже осуществленного ранее приобретения акций ПАО "Мотор Сич" китайскими инвесторами, в частности, о необходимости получения соответствующего разрешения АМКУ.

Об этом сообщила глава ведомства Ольга Пищанская в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Пока рано говорить о возбуждении дела о нарушении. На сегодня мы еще собираем и анализируем необходимую информацию, чтобы сделать соответствующие выводы", – сказала Пищанская.

Пищанская отметила, что только на прошлой неделе поступил еще один ответ от представителей китайских акционеров относительно обстоятельств финансирования приобретения акций ПАО "Мотор Сич", а также другая информация, необходимая для анализа реальных отношений контроля между китайскими владельцами акций.

Глава АМКУ отвергла критику в адрес комитета со стороны компании DCH Александра Ярославского после возвращения ей заявления на покупку акций "Мотор Сичи", отметив агрессивную пиар-компанию против ведомства.

По словам Пищанской, заявление группы DCH не отвечало определенным требованиям, поэтому было возвращено заявителю.

"Обращаю внимание, что возвращение заявления не лишает заявителя права подать в АМКУ новое заявление с "исправленной информацией". На сегодня группа DCH не обращалась в АМКУ повторно", – сообщила Пищанская.

Она уточнила, что накануне поступления в АМКУ заявления от группы DCH, старые заявления были отозваны заявителями, и комитет закрыл соответствующие дела о концентрации.

Как сообщалось, китайская Beijing Xinwei Technology Group в начале сентября сообщила, что ее дочерняя компания Skyrizon и DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в ближайшее время подадут обновленную совместную заявку в АМКУ на покупку "Мотор Сичи".

Ранее Антимонопольный комитет Украины не принял к рассмотрению заявку группы DCH Александра Ярославского на покупку свыше 25% акций ПАО "Мотор Сич".

В свою очередь президент Зеленский потребовал от Кабмина, СНБО и СБУ проанализировать сделку с точки зрения влияния на безопасность государства. В свою очередь в СНБО заявили о риске незаконной передачи оборонных технологий при продаже "Мотор Сичи" Китаю.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому об обеспокоенности его страны инвестициями Китая в украинский промышленный сектор, в частности, намерениями приобрести предприятие "Мотор Сич".

По данным СМИ, около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев. После подачи новой заявки Xinwei АМКУ уведомил о рассмотрении четырех дел по покупке акций "Мотор Сичи", в том дело о покупке акций еще до подачи заявки Xinwei с "Укроборонпромом", начатое комитетом по собственной инициативе из-за отсутствия разрешения.

"По результатам проведенной проверки в случае выявления нарушений будут приняты жесткие меры реагирования в соответствии с действующим законодательством", – заявлял АМКУ.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-июне 2020 года получило 595,56 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 428,58 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 16,3% - до 4,73 млрд грн.