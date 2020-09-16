МАУ разрешила неоднократно менять дату вылета по новым билетам

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) ввела возможность бесплатно менять дату вылета несколько раз, тогда как ранее допускалось только одно изменение даты.

Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика, передает БизнесЦензор.

"Теперь клиенты МАУ имеют возможность неоднократно менять дату вылета без оплаты штрафных санкций в рамках срока действия билета во всех доступных классах обслуживания. Если на новые даты стоимость билета изменилась за счет изменения уровня тарифа и/или сборов, тогда разница между стоимостью приобретенного билета и билета на новые даты подлежит оплате", – сказано в сообщении.

В компании уточнили, что изменение даты путешествия на рейсах МАУ возможна для всех билетов, приобретенных в период с 16 сентября, при условии отмены бронирования до вылета в рамках срока действия авиабилета.

Напомним, в марте МАУ позволила пассажирам после приобретения билета бесплатно менять дату поездки один раз. В последние недели ряд крупнейших мировых авиакомпаний отменили плату за изменение даты вылета с целью стимулировать спрос на билеты в период пандемии.