Демонтаж разрушенной взрывом газа многоэтажки на Позняках обойдется в 14 миллионов

Коммунальное предприятие "Житлоинвестбуд-УКБ" Киевсовета 14 сентября заключило соглашение с ООО "Строительная компания "ЗЖБК №1" на демонтаж дома на Позняках, поврежденного взрывом газа в июне, стоимостью 14,29 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2020 года фирма выполнит подготовку строительной площадки для осуществления мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера в жилом доме №1/5 по улице Крушельницкой в ​​Дарницком районе города Киева.

Сначала изготовят каркас и усилят ним здание, затем демонтируют лифты, внутренние сантехнические сети, отопление, электроосвещение, электрооборудование, сети газоснабжения и собственно здание, а также выполнят земляные работы, вывезут и утилизируют мусор.

Работы закупили по сокращенной переговорной процедуре из-за возникновения особых экономических обстоятельств в связи с немедленной ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Заказчик в обосновании объяснил свой выбор подрядчика тем, что "СК "ЗЖБК №1" имеет квалифицированную команду, опытный менеджмент, применяет новейшие технологии, высококачественные материалы и конструкции (в частности железобетонную продукцию собственного производства) и ориентируется на европейские стандарты качества.

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Кроме того, заказчик отметил, что компания за время своей деятельности построила более 40 сборных железобетонных жилых домов. Таким образом, она имеет опыт в строительстве сборных железобетонных конструкций и оценке состояния несущих конструкций, в том числе аварийных зданий и сооружений, а также проектов усиления их конструкций.

Ранее "Житлоинвестбуд" заказал рабочий проект и научно-техническое сопровождение мероприятий по ликвидации последствий взрыва, а также государственную экспертизу и топографо-геодезическую съемку.

Напомним, взрыв в десятиэтажке произошел 21 июня. Один из подъездов был разрушен с четвертого по восьмой этажи. Без жилья остались 125 человек, погибли пять человек.

В августе пресс-служба КГГА со ссылкой на начальника управления по вопросам гражданской защиты Романа Ткачука сообщила, что руководство города поставило задачу полностью разобрать пострадавший от взрыва дом до начала отопительного сезона.

Столичная "СК "ЗЖБК №1" принадлежит киевлянам Сергею Алексееву и Василию Иванченко, директором является Сергей Воробей, а представителем – Олег Огийчук. Иванченко с Нонной Купоревой владеет ООО "Финансовая компания "Столица", совладельцем которого когда-то был ныне покойный бывший заместитель главного архитектора Киева (1996-2004 годы) Андрей Беломесяцев. Иваченко и Беломесяцев владели рядом строительных компаний в Киеве.