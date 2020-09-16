В Днепропетровской области уже 3500 домохозяйств зарабатывают на домашних солнечных электростанциях

Компания "ДТЭК Днепровские электросети" за семь месяцев 2020 года подключила к сетям почти 900 домашних солнечных электростанций, что увеличило количество таких СЭС в области до 3 500.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что Днепропетровская область – лидер подключения домашних солнечных электростанций (СЭС) к сетям в Украине.

По словам генерального директора "ДТЭК Днепровские электросети "Андрея Терещука, ежегодно количество домашних солнечных электростанций в области растет практически вдвое: "ДТЭК действует в интересах Украины и обеспечивает свободный доступ к электроинфраструктуре для всех клиентов. С начала 2020 года мы подключили к сетям компании уже 887 частных СЭС. Их совокупная мощность – более 52,8 тысяч кВт-час".

Всего по Украине за шесть месяцев 2020 года домохозяйства установили более 25 тыс. СЭС общей мощностью 658 МВт.

Кроме Днепропетровской области, в топ-5 лидеров по количеству солнечных электростанций также попали Тернопольская – 2200, Киевская – 2082, Ивано-Франковская – 1900 и Закарпатская области – 1600.

О том, как подключить домашнюю солнечную электростанцию и зарабатывать на зеленом тарифе, – можно узнать на сайте "ДТЭК Днепровские электросети".

Домохозяйства, которые зарабатывают на продаже электричества со свох домашних СЭС, называются просьюмеры. Они производят экологически чистую электроэнергию и обеспечивают не только собственные потребности, но и продают остаток в сеть.