В Украине новый рекорд по количеству заболеваний коронавирусом за сутки

В Украине за сутки обнаружили рекордное количество заболеваний коронавирусом за сутки – 3 584 случая.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество обнаруженных случаев заболевания в Украине вырос до 166 244. Из них летальных случаев – 3 400, случаев выздоровления – 73 913, продолжают болеть 88 931 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено в Киеве – 18 449, Львовской области – 17 664, Харьковской области – 13 915, Черновицкой области – 12 640, Ивано-Франковской области – 11 856.

Как сообщал БизнесЦензор, Кабмин украины на заседании с среду, 16 сентября, в очередной раз обновил критерии зонирования регионов по уровню эпидемиологической опасности.