На границе с Беларусью из-за паломников проезда ожидают более 200 грузовиков

Из-за закрытия пункта пропуска "Новые Ярыловичи" на украинско-белорусской границе в пункте пропуска "Выступовичи" в Житомирской области образовалась очередь из грузовых автомобилей, на выезд из Украины ожидают оформления около 90 грузовиков, на въезд - около 150.

Об этом Интерфакс-Украина сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает БизнесЦензор.

"Наблюдаем определенное накопление транспортных средств, и исключительно грузовых автомобилей, на пункте пропуска "Выступовичи", что на Житомирщине. Собственно, это увеличение произошло из-за того, что определенное время пункт пропуска "Новые Ярыловичи" на Черниговщине из-за ситуации с паломниками не функционировал в полной мере. Со вчерашнего дня решением правительства он закрыт", - сказал Демченко.

"На выезд за пределы Украины на данный момент ожидают оформления около 90 грузовиков. И, по имеющейся информации от смежной стороны, на въезд в Украину находится около 150", - добавил он.

Министр по делам высшего образования Израиля Зеэв Элькин призвал своих сограждан, заблокированных в Беларуси на границе с Украиной, вернуться на родину.

Министр пояснил, что, "несмотря на многочисленные усилия, направленные на то, чтобы помочь израильтянам попасть в Украину из Беларуси или Молдовы, мы получили от украинских властей окончательный отрицательный ответ".

В среду белорусская сторона сообщала, что свыше 2,5 тыс. паломников-хасидов находятся в настоящее время в Беларуси, в том числе 1,2 тыс. - на приграничных с Украиной территориях. Паломники стремятся попасть в Умань на празднование Рош ха-Шана, иудейского Нового года.

Кабинет министров Украины в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции до 29 сентября ввел ограничения на въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства. Пограничная служба сопредельного государства отказывает во въезде иностранцам, следующим как в составе организованных групп, так и по отдельности.