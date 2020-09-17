Рада перенаправила 2,2 миллиарда субсидий на ремонт дорог

Верховная Рада внесла изменения в закон "О государственном бюджете на 2020 год", увеличив финансирование ремонта автомобильных дорог общего пользования и восстановления аварийных мостов, а также ряда органов власти.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3991 во втором чтении проголосовали 255 народных депутатов.

Законом предлагается дополнительно выделить из госбюджета "Укравтодору" 2,16 млрд грн на ремонт дорог и мостов. В то же время на такую же сумму предложено сократить расходы Министерства социальной политики по бюджетной программе "Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме".

Кроме того, законопроектом предложено увеличить на 750 млн грн расходы государственного бюджета на финансирование Министерства внутренних дел, увеличив на такую же сумму доходы госбюджета в части неналоговых поступлений.

Также предложено выделить из госбюджета 243,75 млн грн областным государственным администрациям (в том числе 199,79 млн грн – на оплату труда), 117,3 млн грн – Министерству юстиции по программе "Выполнение наказаний учреждениями и органами Государственной уголовно-исполнительной службы Украины".

Кроме того, предложено выделить 68,6 млн грн для Государственного бюро расследований (ГБР), а также 9,8 млн грн – Министерству энергетики (из них 8,03 млн грн – на оплату труда).

Законом также предлагается дополнить раздел "Заключительные положения" закона "О государственном бюджете на 2020 год" новым пунктом, отменив ограничение величины местного долга по займам, привлеченным для выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах.

Кроме того, ко второму чтению в законопроект были внесены изменения. В частности, расходы в объеме 2,87 млрд грн, запланированные на обслуживание госдолга, перенаправлены на ряд других программ.

В частности, 5,87 млн грн выделены на создание Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, 25 млн грн – на содержание Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Кроме того, дополнительно выделено 301,33 млн на содержание органов прокуратуры, 381 млн грн – на обеспечение деятельности Вооруженных Сил, 290 млн грн – для СБУ, 50 млн грн – на приобретение жилья для военнослужащих Государственной пограничной службы.

Также дополнительно выделено 179 млн грн на подготовку кадров вузами, 90 млн грн – на внедрение экспериментальных технологий в учреждениях Министерства здравоохранения, 51 млн грн – на погашение долгов по зарплате перед шахтерами шахты "Надежда".

Внесенными изменениями также предусмотрено выделить дополнительные средства на ряд проектов в регионах. В том числе 100 млн грн на строительство центра онкологии в Харьковской области, 300 млн грн – на строительство перинатального центра в Ужгороде, 150 млн грн – на реконструкцию спортивного комплекса "Металлург" в Кривом Роге, а также на ремонт ряда региональных дорог.

Как сообщалось, по данным Минфина, Кабмин распределил все 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 еще в конце июля. В том числе 35 млрд грн Кабмин направил на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.