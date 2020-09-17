Минреинтеграции проведет инвентаризацию промышленных мощностей на Донбассе

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий планирует провести инвентаризацию всех промышленных мощностей на подконтрольной правительству территории Луганской и Донецкой областях.

Об этом шла речь во время встречи представителей Минрегинтеграции с представителями бизнеса в Северодонецке и Попасной, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"При обсуждении Стратегии экономического развития Донбасса представители бизнес-среды отметили необходимость инвентаризации всех промышленных мощностей на территории Луганской области с целью их дальнейшего использования. В Минреинтеграции отметили о необходимость такой инвентаризации и на территории Донецкой области", – сказано в сообщении.

В министерстве отмечают, что сейчас проходит подготовка проекта Концепции по реализации Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей, предусматривающей широкое привлечение инвестиционных ресурсов. После завершения обсуждений проект концепции в областях проект будет доработан и представлен на утверждение правительства.