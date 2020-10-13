АМКУ разрешил окружению владельца "Vodafone Украина" купить ІТ-компанию у российского олигарха

Антимонопольный комитет разрешил структурам близких владельца группы компаний NEQSOL Holding Насиба Гасанова, который является бенефициаром 100% украинского оператора мобильной связи "Vodafone Украина", приобрести 100% ООО "Ситроникс Телеком Солюшнс Украина".

Об этом сообщила госуполномоченная Антимонопольного комитета Мария Процишен, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, антимонопольное ведомство согласовало соответствующую заявку ООО "Си-Телеком Холдинг", совладельцами которого, по данным госреестра, с долями по 40% являются Гасановы Артем и Рамиз Насиб оглы, один из которых прописан по тому же адресу, что и, вероятно, их отец, Насиб Гасанов. Владельцем еще 20% выступает Юсиф Джаббаров, чье имя и фамилия совпадают с именем и фамилией CEO NEQSOL Holding.

АМКУ также удовлетворил заявку на одобрение согласованных действий "Си-Телеком Холдинга" и нынешнего владельца "Ситроникс Телеком Солюшнс Украина" – BAGGIO Holding B.V. в соответствии с их договором купли-продажи об отказе от конкуренции сроком на пять лет.

Бенефициарным собственником "Ситроникс Телеком Солюшнс Украина" через BAGGIO Holding B.V. выступает российский бизнесмен Владимир Евтушенков, который был конечным бенефициаром "Vodafone Украина" до его покупки в конце 2019 года Гасановым.

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"Ситроникс Телеком Солюшнс Украина" предоставляет на украинском рынке услуги по технологическим решениям, СКС, сети и экспертизу оптимизации ІТ. ОАО "Ситроникс" до 2009 года в Украине и других странах региона работало под брендом "Квазар-Микро". Деятельность компании включает управленческий консалтинг, внедрение систем управления предприятием, системную интеграцию, разработку программного обеспечения, сервисные услуги и обучение.

"Ситроникс Телеком Солюшнс Украина" в 2019 году увеличила выручку на 1,3% – до 700,89 млн грн, чистая прибыль сократилась в 2,9 раза – до 22,1 млн грн.

Деятельность группы компаний NEQSOL Holding охватывает нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли. Группа компаний ведет деятельность в Великобритании, США, Турции, Азербайджане, Казахстане, ОАЭ, Бангладеш и других странах.

Группа вошла в телекоммуникационную отрасль в начале 2000-х годов. Компании, входящие в группу, предоставляют услуги мобильной связи, международного транзита и продажи оптового интернета, услуги по выделенным линиям, услуги дата центра и др.